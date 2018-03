Neue DIGITAL FERNSEHEN: Details zur neuen Pay-TV-Plattform Diveo

Ab sofort ist die neue DIGITAL FERNSEHEN im Handel erhältlich. In der neusten Ausgabe stellt die Redaktion die neue Diveo-Plattform genauer vor.

Bild: Auerbach Verlag

Zugegeben, seit dem DVB-T2-HD-Start im letzten Jahr war es recht ruhig um Anbieter und TV-Pakete geworden. Hin und wieder waren zwar Auf-, Um- und Abschaltungen diverser Sender zu verzeichnen, neue Pakete oder eine Erweiterung der Verbreitungswege einzelner Anbieter fanden aber nicht statt. Doch nun passiert wieder etwas im Markt. Mit Diveo gab im Februar ein neuer Anbieter den Start einer eigenen Plattform via Satellit und OTT bekannt.



Neben der Verbreitung deutscher Privatsender in HD hat das Angebot auch echte Pay-TV-Kanäle an Bord. In der Märzausgabe der DIGITAL FERNSEHEN zeigt die Redaktion den Lesern, was sich hinter Diveo genau verbirgt, welche Empfangsmöglichkeiten es gibt und wie das Senderportfolio aussieht.

Natürlich kommen auch die Testprodukte nicht zu kurz. So muss sich unter anderem der neue Enigma2-Receiver Axas E4HD 4K Ultra HD im Test beweisen. Die kleine Linuxbox kann bereits nach dem auspacken beim Design punkten. Ob dieser Eindruck auch nach dem Einschalten aufrecht erhalten wird, lesen Sie wie viele weitere spannende Test rund um den TV-Empfang mit Digitalreceiven, den digitalen Radioempfang via DAB Plus oder auch den Kabelempfang in der neuen DIGITAL FERNSEHEN.



Über Satellit gibt es eine reichhaltige Anzahl an TV- und Radioprogrammen zu empfangen. Was viele aber nicht wissen ist, dass sich im Orbit tausende weitere Signale tummeln, die von Satelliten übertragen werden. In der neuen Sat-Spionage-Serie nimmt die Redaktion genau diese Signale unter die Lupe und zeigt, wie leicht es doch möglich ist interessante Funkverbindungen mitzuhören und den Funkverkehr der ISS zu belauschen.



Die Highlights der aktuellen Ausgabe im Überblick:

Die neue Pay-TV-Plattform Diveo

Nach dem Sky-Aus: Wo Sie die Formel 1 noch werbefrei sehen





Sat-Spionage





Neue Linux-Kracher im Test





Sie erhalten die aktuelle Ausgabe 4/2018 der DIGITAL FERNSEHEN ab sofort am Kiosk, online als E-Paper via Readly und Heftkaufen oder auch als Abo.





