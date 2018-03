Neue Dating-Doku startet am Montag auf Vox

Liebe geht durch den Magen. Vox startet am Montag mit der neuen Dating-Doku "First Dates - Ein Tisch für zwei" und will Menschen beim Dinner zusammenbringen.



Im ersten und einzigen Kölner "First Dates"-Restaurant begrüßt Sternekoch Roland Trettl ab Montag Singles, die sich auf die Suche nach der ganz großen Liebe machen. Vox begleitet von montags bis freitags die ersten Treffen von möglichen Paaren. Nach diesem Rezept funktioniert die neue Doku-Serie "First Dates - Ein Tisch für zwei". Immer werktags gibt es eine neue Folge ab 18 Uhr auf dem Privatsender Vox.