Neue Doku: N24 über den "Notruf aus dem All"

Mit einer neuen Doku-Reihe macht der Nachrichten- und Dokumentationensender N24 auf die Gefahren der Raumfahrt aufmerksam und schildert in acht Folgen haarsträubende Fälle.



Die Raumfahrt war schon immer gefährlich. Wie gefährlich, das zeigt N24 ab dem 2. April in der achtteiligen Doku-Reihe "Notruf aus dem All". Die Ausstrahlung erfolgt stets sonntags im Doppelpack ab 22.05 Uhr und präsentiert teils spektakuläre, wenn auch tragische Fälle, in denen Astronauten und Bodenpersonal gerade noch das Schlimmste verhindern konnten.