Neue Fallschirmspringer für die Bundeswehr dank YouTube-Serie?

"Die Springer - Mach den Sprung Deines Lebens" ist der neueste Versuch der Bundeswehr, Zuschauern den Dienst an der Waffe schmackhaft zu machen. In der neuen YouTube-Serie geht es um militärisches Fallschirmspringen.



Ab heute sind "Die Springer" bei YouTube zu sehen. Die neue Serie der Bundeswehr ist die vierte im Bunde nach "Mali", "Biwak" und "Die Rekruten". Zwar wird diesmal ein anderes Segment der Bundeswehr beleuchtet, das vorrangige Ziel dürfte aber das selbe sein: Nachwuchs akquirieren. Die neuen Episoden richten sich an Adrenalinjunkies, die die Ausbildung zum Fallschirmspringer wagen wollen.