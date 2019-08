Neue Filme und Serien: Der September bei Netflix

Der Sommer ist nahezu vorbei, doch bevor der kühle Herbst an die Tür klopft, starten auf Netflix im September wieder einige brandheiße Titel.



In Skylines geht es ab dem 27. September nach Frankfurt, wo die Welten aus Hip-Hop, organisiertem Verbrechen und zwielichtigen Immobiliengeschäften im neuen deutschen Crime-Drama gnadenlos aneinandergeraten.



In The Politician muss sich der High-School-Schüler Payton auf dem Weg zum US-Präsidenten erst einmal auf der politischen Bühne seiner High School beweisen. Premiere ist ebenfalls am 27. September. Darüber hinaus geht es mit der zweiten Staffel von Élite zurück an die spanische Privatschule Las Encinas – ab dem 6. September exklusiv auf Netflix.



Das kultige Interview-Format von Zach Galifianakis feiert in Zwischen zwei Farnen: Der Film seine Rückkehr als Netflix Film und gibt erstmals Einblicke hinter die Kulissen.



Serienfans dürfen sich ab dem 26. September über die fünfte Staffel von Brooklyn Nine-Nine und ab dem 1. September über die elfte Staffel von RuPaul’s Drag Race freuen. Für Blockbuster ist überdies mit Blade Runner 2049 ab dem 2. September und Justice League ab dem 15. September gesorgt.