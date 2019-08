Neue Folgen Rosamunde Pilcher im September

Ohne Sex und Zigaretten erfolgreich: Rosamunde-Pilcher-Geschichten sind Quotengaranten. Im September starten die neuen Folgen. Der Produzent bleibt sich treu: "Wo Pilcher draufsteht, muss auch Pilcher drin sein", sagt Michael Smeaton.



Bei Verfilmungen von Rosamunde-Pilcher-Stoffen spielen grüne Landschaft, steile Klippen und klassische Musik seit mehr als einem Vierteljahrhundert eine zentrale Rolle. Bei Zuschauerinnen und Zuschauern kommt das an. Was manche als Schmonzette, Vorabend-Kitsch, oder Schnulzfilme kritisieren, hat zahlreiche andere Fernsehformate überlebt. Die Geschichten der 2009 gestorbenen britischen Schriftstellerin geben fürs Fernsehen nach wie vor einiges her. Im ZDF starten sechs neue Filme - der erste - "Pralinen zum Frühstück" - am Sonntag (1. September) um 20.15 Uhr.



"Wir haben rechtzeitig diesen Erfolg gespürt", sagt Produzent Michael Smeaton. Er hat sich früh die Rechte an Büchern und Kurzgeschichten der britischen Bestseller-Autorin gesichert. 1993 wurde der erste Film im ZDF ausgestrahlt, im Mai 2019 die 150. Verfilmung.