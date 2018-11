Neue HDTV: Hat sich Samsung mit seinem 8K-TV übernommen?

Mit dem 65Q900R hat Samsung seinen ersten 8K-Fernseher auf den Markt gebracht. Doch kann der neue QLED auch halten, was Samsung in seinen Werbebotschaften verspricht? Wir haben den Test gemacht - mit zum Teil ernüchternden Ergebnissen.

TV-Marktführer Samsung ist in einer schwierigen Position: Einerseits sollen durch technische Innovationen Jahr für Jahr Marktanteile gesichert werden, andererseits versperrt sich Samsung Wege, um neue Technologien wie OLED auch im TV-Bereich einzusetzen, während Hersteller wie LG, Loewe, Metz, Panasonic, Philips und Sony bereits seit einigen Jahren ultraflache Fernseher mit selbstleuchtenden Bildpunkten, makelloser Schwarzdarstellung und tadellosem Blickwinkel auf den Markt bringen.



Dass sich ­Samsung im Hintergrund alle Türen offen hält, zeigen die neuesten Gerüchte, die einen erneuten OLED-TV-Einstieg Samsungs in den nächsten 12 Monaten für möglich halten. Was Samsung zu leisten imstande ist, zeigen die LED-Screens im sechsstelligen Preissegment: Samsung stattet Kinos und Millionärsvillen mit selbstleuchtenden LED-Screens aus und hofft, dass sich derartige LED-Module in verkleinerter Form als Micro-LED-Screens in Zukunft auch im Wohnzimmer durchsetzen.

Doch für das Consumer-TV-Segment lassen sich noch keine präzisen Vorhersagen treffen und genau an diesem Punkt beginnen sich Samsungs Marketingaussagen und die bezahlbaren TV-Produkte immer weiter voneinander zu entfernen. Gute Beispiele sind hier die Bezeichnungen LED-TV (2009) und QLED-TV (2017): Dem Konsumenten werden immense technologische Veränderungen versprochen, doch im Endeffekt bleibt die LCD-Technik mit LED-Beleuchtung Samsungs kleinster gemeinsamer Nenner.



Seit Einführung der SUHD-TVs im Jahr 2015 ist vergleichsweise wenig passiert, doch nun soll die vierfache 4K-Auflösung namens 8K den LED-LCDs (QLEDs) endgültig zum Durchbruch verhelfen. Der TV-Marktführer sieht sich als Innovationsmotor: "Samsung blickt auf eine lange und erfolgreiche Reihe von weltweiten Innovationen in Sachen Display-Technologie zurück, wie z. B. den seinerzeit schmalsten LED-Fernseher der Welt, den ersten Full- HD-3D-TV, den damals größten UHD-Screen und den ersten Curved-TV." Was bei Samsungs Aufzählung auffällt: Ein schmales Design, eine große Bildfläche und ein gebogenes Display stehen in keinem direkten Zusammenhang mit dem Kaufkriterium Nummer 1: Bildqualität.



Das, was wir im Test des Q900 ermittelten, ist lediglich ein technischer Kompromiss, der anspruchsvolle Early Adopter keinesfalls zufriedenstellen dürfte. Und blickt man ohne rosarote Marketingbrille auf den 8K-Fernseher, dann wird sehr schnell ersichtlich, dass Samsungs Qualitätsversprechen unter Praxisbedingungen nicht einhaltbar sind, weil sich physikalische Grundgesetze nicht mittels Werbebotschaften und Zertifikaten außer Kraft setzen lassen.





Wie der Q900 von Samsung im Test genau abgeschnitten hat, wo er glänzt und wo er versagt, erfahren Sie in der aktuellen Ausgabe 6/2018 der HDTV, die ab sofort am Kiosk, online als E-Paper via Readly und Heftkaufen oder auch als Abo erhältlich ist.





