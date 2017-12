Neue Nachrichtenkompetenz bei der RTL- Mediengruppe

In Zeiten von Fake-News will die RTL-Group ihr Korrespondentennetzes um- und ausbauen. Dabei will die Sendergruppe auf erfahrene Kollegen zurückgreifen, die schon seit vielen Jahren für RTL oder NTV im Einsatz sind.



So übernimmt der langjährige Leiter des Studios in New York Carsten Mierke ab dem nächsten Jahr die neu geschaffene Position des EU-Korrespondenten. Der 56-Jährige wird vor allem aus Brüssel und Paris berichten. Für seine Tätigkeit wurde er im vorigen Jahr mit dem RIAS-Fernsehpreis geehrt.