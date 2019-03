Neue ProSieben-Show sucht den "Superhero Germany"

Ab dem 20. April sucht ProSieben einen neuen Helden, der als Herausforderer im Finale von "Superhero Germany"? gegen vier prominente Ausnahmesportler wie zum Beispiel Tim Wiese antreten darf.



Neben dem ehemaligen Nationalspieler Tim Wiese muss der Herausforderer gegen Sperrwurfweltmeisterin Christina Obergföll, den ehemaliger NFL-Profi Björn Werner und die stärkste Frau Deutschlands, Sandra Bradley antreten.