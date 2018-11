Neue SATELLIT am Kiosk: Der Gerätewahnsinn geht weiter

Bild: Auerbach Verlag



In vielen Haushalten werden bereits die HDMI-Schnittstellen am TV-Gerät knapp. Neue Dienste wie Netflix, Sky Ticket aber auch DAZN erfordern zusätzliche Hardware und nur selten ist die Hardware, die der Anbieter selbst bereitstellt, auch für andere Dienste nutzbar. Dies bedeutet für die Zuschauer eine aufwendigere Bedienung, da am TV-Gerät erst der passende Eingang gewählt werden muss und auch eine größere Unübersichtlichkeit bei den Fernbedienungen. Denn nicht selten liegen nun wieder drei oder vier Signalgeber auf dem Stubentisch.



Die Telekom hat das Problem erkannt. Das neue, seit Ende Oktober verfügbare Magenta TV ist eine echte TV-Plattform für Deutschland. Wir zeigen Ihnen in dieser Ausgabe, welche Dienste über Magenta TV und Magenta TV Sat alle nutzbar sind – und das ganz ohne zusätzliche Hardware.