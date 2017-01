Neue Serie: Black-Comedy "Insecure" bei Sky

Neues Serienfutter auf Sky Atlantic HD: Ab März zeigt Sky exklusiv die Black-Comedy-Serie "Insecure", in der Issa Rae lernt, ihr Leben mutiger anzupacken.



Am 8. März geht es los. Dann zeigt Sky Atlantic HD den Auftakt der neuen Black-Comedy-Serie "Insecure". Die achtteilige erste Staffel wird zudem über Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket aber Sky-exklusiv verfügbar sein.