Neue Serien im Januar bei MagentaTV

Die Deutsche Telekom erweitert das Serienangebot von MagentaTV. Bereits vorige Woche startete die amerikanische Agenten-Serie "Condor".



Alle zehn Folgen sind für MagentaTV-Kunden verfügbar. Neben Neuzugang "Condor" befinden sich weitere Serien wie die erste und zweite Staffel von "The Handmaid's Tale" oder die erste und zweite Staffel von "Get Shorty" in der kostenlosen Megathek. Dort gibt es ebenso die erste Eigenproduktion "Deutsch-Les-Landes" zu sehen.