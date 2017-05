Neue Standards: Drohen Engpässe bei WLAN-Geräten?

Für die befürchteten Engpässe bei WLAN-fähigen Geräten wie Smartphones oder Router wegen einer neuen EU-Richtlinie zeichnet sich eine Lösung ab.



Laut EU-Kommission ist eine einjährige Übergangsfrist geplant, in der nun doch teilweise der bisherige Standard für WLAN-Netze weiter gelten soll. Die EU-Richtlinie, die am 12. Juni in Kraft tritt, schrieb eine Zertifizierung nach neuen Standards vor - von denen einige aber dafür sehr spät fertiggestellt wurden oder immer noch in Arbeit sind.