Neue WDR-Doku-Reihe über Nordrhein-Westfalen

Im März startet auf dem WDR eine neue Doku-Reihe. In vier Teilen wird mit Nordrhein-Westfalen dem bevölkerungsreichsten Bundesland unter vier Schwerpunkten auf den Zahn gefühlt.



"Wir sind 18 Millionen" so lautet der neue Titel der WDR-Doku-Reihe. Ihre drei Ausgangsfragen lauten: Wie leben die Menschen in NRW? Was hat sich in den vergangenen Jahren geändert? Was bringt die Zukunft? Um diese Fragen zu beantworten wurden eigene Studien durchgeführt und gut 2000 Statistiken ausgewertet. Dank dieses Datenbestandes können die WDR-Filmemacher und Datenjournalisten einen sehr genauen Blick auf das Bundesland mit den meisten Einwohnern werfen.