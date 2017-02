Neuer DAB-Plus-Standort für Radio Bremen

Mehr DAB Plus: Der öffentlich-rechtliche Sender Radio Bremen erweitert sein DAB-Plus-Verbreitungs-Gebiet und schaltet seinen DAB-Plus-Multiplex am Standort Schiffdorf auf.



Wie Radio Bremen bekanntgab, erweitert der öffentlich-rechtliche Sender am morgigen Freitag seine Reichweite über DAB Plus: Dann wird der DAB-Plus-Multiplex (Kanal 7B) am Standort Schiffdorf aufgeschaltet, der sich bei Bremerhaven befindet.