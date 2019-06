Neuer Free-TV-Sender HGTV startet am Donnerstagabend

Morgen ist es so weit. Das Free-TV in Deutschland wächst um einen weiteren Sender aus dem Discovery-Netzwerk. Home & Garden TV steht in den Startlöchern.



Als vierter Free-TV Sender von Discovery Deutschland ist HGTV ab dem 6. Juni über alle TV-Verbreitungswege via Kabel, Satellit und IPTV sowie im Internet frei zu empfangen. Durch Vereinbarungen mit den Distributionspartnern Vodafone, Unitymedia, Pyur und Astra erreicht der Sender bereits zum Start den Großteil der deutschen Fernsehhaushalte.

Den Auftakt am Donnerstag, um 20.15 Uhr, macht "Fixer Upper: Behind The Design". Einrichtungsexpertin Joanna Gaines gewährt darin zum ersten Mal Einblicke hinter die Kulissen, wenn sie einfache Häuser mit ihren kreativen Ideen in Wohnträume verwandelt. Ab 21 Uhr steht "Mein Haus am Strand" auf dem Programm. Den ersten HGTV-Abend beschließt "Wohntraum nach Maß" ab 21.50 Uhr.



Mit einer umfangreichen Mediathek ausgestattet präsentiert HGTV.com alle beliebten Formate des Senders auf Abruf auf allen Endgeräten. Die Facebook und Instagram-Präsenzen liefern zudem unterhaltsame und wertvolle Tipps für die eigenen vier Wände. Auch auf der YouTube-Seite der neuen Marke einfache Tutorials für die Installation. Zeitnah werden die Inhalte von HGTV zudem auf Joyn, der neuen, senderübergreifenden Entertainment Streaming-Plattform für Deutschland zu finden sein.



Im Rahmen der Sendestart-Werbekampagne verlost HGTV während der Launchphase zudem ein Renovierung der eigenen vier Wände im Wert von 10.000 Euro.