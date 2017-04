Neuer Medienstaatsvertrag: MA HSH fördert verstärkt Lokalfunk

Der lokale Hörfunk stellt eine wichtige Alternative zum privaten und öffentlich-rechtlichen Radio dar. In Hamburg und Schleswig-Holstein wird dieser künftig verstärkt von der MA HSH gefördert. Dies sieht der neue Medienstaatsvertrag vor.



Analog zum Lokalfernsehen gehören auch die Hörfunkstationen vor Ort für viele Menschen zu den wichtigen Informations- und Unterhaltungsquellen abseits der großen Privat- oder öffentlich-rechtlichen Sender. In Hamburg und Schleswig-Holstein dürfen sich die Lokalsender künftig über erhöhte finanzielle Unterstützung freuen. Möglich macht dies der zum 1. April in Kraft getretene 6. Medienänderungsstaatsvertrag HSH.