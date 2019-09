Neuer Sender Sky Cinema Special HD startet

Bislang mussten stets andere Sender weichen, wenn Sky mit einem Pop-Up-Sender ein besonderes Event zeigen wollte. Das wird sich mit Sky Cinema Special HD jetzt ändern.



Kein Verzicht mehr, wenn ein Sonder-Event das feste Programm zwischenzeitlich ersetzt – vorbei ist die Zeit der Pop-Up-Sender bei Sky. Der neue Sender bündelt alle Pop-Up-Sender in einem. Für alle Sky-Kunden mit Cinema-Paket wird Sky Cinema Special HD unabhängig von der Empfangsart zur Verfügung stehen.