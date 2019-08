Sky Cinema Special HD: Sky startet neuen Filmsender

Der deutsche Pay-TV-Sender erweitert sein Portfolio an Filmsendern um einen neuen Kanal. Sky Cinema Special HD soll dabei vor allem mit einem flexiblen Programm punkten.



Kunden des Sky-Cinema-Pakets dürfen sich bereits in wenigen Wochen über einen neuen Film-Sender freuen. Denn wie der Pay-TV-Anbieter am Mittwoch bekannt gab, wird mit Sky Cinema Special HD ein ganz neuer Kanal zum Portfolio hinzukommen, der seine Inhalte in High Definition verbreitet. Verfügbar wird der Kanal dabei zum 1. Oktober für alle Kunden mit Cinema-Paket und unabhängig von der Empfangsart, wie Sky weiter mitteilte.