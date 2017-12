Neuer Sender auf Astra 2G

Ein neuer Sender hat das Licht der Welt erblickt, zumindest auf Astra 2G.



News 92 ist der erste Nachrichten-Sender aus Pakistan in HD. Er wurde Anfang 2015 mit Hauptsitz in Lahore und Zweigstellen in anderen großen Städten Pakistans gestartet. Jetzt ist er aufgrund der Verbreitung über das europäischen Ku-Band-Beam, auch in weiten Teilen Europas zu sehen. Ein Satellitenspiegel herkömmlicher Größe (ca. 60 cm) sollte ausreichen.