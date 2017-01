Neuer "Star Trek"-Serie droht weitere Verschiebung

Die von CBS geplante neue Serie aus dem "Star Trek"-Universum wird kommen - der Starttermin jedoch bleibt weiter unklar. Ursprünglich für Januar 2017 geplant, scheint nun auch der neue Termin im Mai in Gefahr.



Das erfolgreiche Kino-Reboot hat das Interesse an "Star Trek" wieder steigen lassen. Und zwar so stark, dass der US-Sender CBS eine neue Serie über das von Gene Roddenberry entworfene Universum in Auftrag gab. Bis die Fans die erste Folge von "Star Trek: Discovery" sehen werden, könnte es jedoch noch etwas dauern. Denn dem für den Mai 2017 anvisierten Starttermin droht eine weitere Verschiebung, wie das Portal "Variety" berichtet.