Neuer "Star Wars"-Film feiert in Cannes Premiere

Die Karriere des Weltraumhelden wird im Film "Solo: A Star Wars Story" gezeigt. Weltpremiere des neuen "Star Wars" ist in Cannes.



Der neue Film aus der Kinoreihe "Star Wars" wird im Mai beim Filmfestival in Cannes seine Weltpremiere feiern. "Solo: A Star Wars Story" über den Weltraumhelden Han Solo solle außerhalb des Wettbewerbs gezeigt werden, teilte das Festival am Freitag mit.