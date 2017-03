Neuer Trailer zu "Alien: Covenant" zeigt die neuen Aliens

20th Century Fox hat den zweiten Trailer des Science-Fiction-Horror-Films "Alien: Covenant" veröffentlicht. Zuschauer bekommen erstmals einen Vorgeschmack auf die Aliens in voller Größe.



Der Horror ist zurück – das macht der zweite Trailer zu Ridley Scotts neustem Streifen "Alien: Covenant" ganz deutlich. Fans bekommen außerdem erstmals die Aliens in voller Größe zu sehen. Zudem wird die Vorgeschichte mit der Entdeckung eines verlassenen Raumschiffs und jede Menge Alien-Eier aufgezeigt. Das erinnert an den Kultfilm "Alien" von 1979. Scotts neustes Werk soll ab 18. Mai in den deutschen Kinos zu sehen sein. Der Trailer schürt die Spannung: Es wird angedeutet, dass es entweder eine Erklärung zu Elizabeth Shaws Verschwinden oder aber einen Ursprung der Ingenieure gibt.