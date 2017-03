Neuer Trailer zur deutschen Netflix-Eigenproduktion "Dark"

Das Rennen um die erste deutsche Eigenproduktion eines Streamingdienstes hat Netflix deutlich verloren. Mit einem neuen Trailer gibt es nun wieder ein Lebenszeichen zur Mysteryserie "Dark".



Um sich auf den nationalen Märkten weiter zu etablieren, planen die großen Streaminganbieter auch mit lokalen Produktionen. Nahezu zu selben Zeit hatten Amazon und Netflix den Start einer deutschen Eigenproduktion angekündigt, doch das Rennen machte am Ende die ProSiebenSat.1-Tochter Maxdome mit "Jerks". Doch während auch Amazon seine Schweighöfer-Serie "You Are Wanted" bereits in den Startlöchern hat, ist es um das Netflix-Projekt "Dark" still geworden. Ein am Mittwoch vorgestellter Trailer bringt etwas mehr Licht in das Dunkel.