Neuer Wettlauf zum Mond soll Innovationen fördern

Fast 50 Jahre ist die erste Mondlandung her - jetzt soll ein neuer Wettlauf zum Mond technische Innovationen für eine Rückkehr zum Erdtrabanten voranbringen.



Start-ups sowie kleine und mittlere Unternehmen aus aller Welt sind dazu aufgerufen, sich ab Anfang 2019 mit ihren Ideen an dem Wettbewerb zu beteiligen, wie Airbus Defence and Space am Montag auf dem International Astronautical Congress in Bremen mitteilte. Der Luft- und Raumfahrtkonzern hat das "Moon Race" initiiert.