Neues Independent-Filmportal Indieswitch ist online

Konkurrenz für Netflix und Amazon Prime? Wohl eher nicht - die Video-on-Demand-Plattform Indieswitch will sich bewusst von den Internetriesen abgrenzen.



Mit Indieswitch ist ab sofort ein neues Independent-Filmportal online. Der Streamingdienst will sich an Filmliebhaber richten und deshalb das kuratierte Filmangebot klein halten, kündigte die Plattform zum Start an.