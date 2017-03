Neues Kika-Format zum Thema Recycling

Mit "Schrott or Not?" startet ein neues Format auf dem Kinderkanal. In der Selberbau-Challenge müssen die Teams auf einem Schrottplatz ihr Baumaterial finden und daraus neue Sachen entstehen lassen.



Im europäischen Vergleich ist Deutschland Spitzenreiter bei der Müllproduktion. Oft landen sogar noch völlig intakte Dinge auf der Halde. Dafür will das vierteilige Format "Schrott oder Not?" das Bewusstsein schärfen. Zwei Teams treten hier gegeneinander an und zeigen, wie gut sich unser Müll wiederverwerten lässt.