Niederlande: John de Mol kauft Nachrichtenagentur ANP

Medienunternehmer John de Mol hat das "Algemeen Nederlands Persbureau" (ANP) ins Visier genommen. Die Nachrichtenagentur war 1934 von Tageszeitungen gegründet worden.



Der niederländische Medienunternehmer John de Mol (62) wird die größte Nachrichtenagentur des Landes ANP kaufen. De Mols Konzern Talpa kauft die Agentur für einen nicht genannten Betrag von der unabhängigen Vereinigung Veronica, wie beide Unternehmen am Mittwoch mitteilten. Zu Talpa gehören bereits Radio- und TV-Sender sowie Online-Dienste.