Nintendo bringt auch Blockbuster "Zelda" auf Smartphones

Nintendo sperrte sich lange dagegen, seine beliebten Figuren auf Smartphones zu bringen. Doch mit Super Mario brach der Damm. Laut einem Zeitungsbericht ist nun auch eine "Zelda"-App geplant.



Nintendo wird mutiger dabei, seine lukrativen Spielefiguren aufs Smartphone zu bringen. Nach dem Debüt von Super Mario im vergangenen Jahr solle es auch ein "Zelda"-Spiel als App geben, berichtete das "Wall Street Journal" am Montag. Zunächst solle die Smartphone-Version des Nintendo-Hits "Animal Crossing" voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte erscheinen, hieß es unter Berufung auf informierte Personen. "The Legend of Zelda" solle folgen.



Nintendo schreckte jahrelang davor zurück, seine Spielefiguren auch in Smartphone-Apps zu packen. Der Konzern befürchtete, dass es das eigene Geschäft mit Konsolen und Spielen dafür aushöhlen könnte, wenn die Nutzer stattdessen auf dem Handy spielen. Ein Konsolenspiel kostet 30 bis 70 Euro, während man auf Smartphones die Games kostenlos oder zumindest deutlich günstiger abgeben muss.