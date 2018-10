Nominierungen für die MTV EMAs stehen fest

MTV hat heute die Nominierungen für die 2018 MTV Europe Music Awards, kurz EMAs bekanntgegeben. Mit sechs Nominierungen geht Camila Cabello mit den meisten Award-Chancen ins Rennen.



Darunter befinden sich unter anderem die Kategorien "Best Song" und "Best Video" für Cabellos Chart-Top-Hit "Havana" mit Young Thug sowie die Nominierung als "Best Artist".Ariana Grande und Post Malone folgen mit je fünf Nominierungen. Drake und Dua Lipa schließen sich den oben genannten Bewerbern im Rennen um den "Besten Künstler" an und erzielten wie Shawn Mendes jeweils vier Nominierungen, darunter auch Nominierungen als "Best Local Act" für ihre jeweiligen Heimatländer.