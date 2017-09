Nordderby: HSV-Vorstandschef stattet Sky-Fußball-Talk Besuch ab

Heribert Bruchhagen ist am Tag nach dem Derby seines Vereins gegen Werder Bremen bei "Wontorra - der Kia Fußball-Talk" zu Gast. Doch er ist nicht der Einzige Promi in der Runde.



"Wontorra - der Fußball-Talk" läuft am Sonntag ab 10.45 Uhr bei Sky. Heribert Bruchhagen, der HSV-Vorstandschef, hofft wohl auf gute Laune seinerseits bei seinem Besuch in der Sendung an diesem Tag. Darüber entscheidet das Ergebnis am Tag zuvor bei der Begegnung der beiden Nordlichter HSV und Werder.