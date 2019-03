Nosbusch und Teclebrhan moderieren Deutschen Filmpreis

Nachdem vor einer Woche die Nominierten bekannt gegeben wurden, stehen nun auch die Moderatoren für den Deutschen Filmpreis Anfang Mai fest. Die Schauspieler Désirée Nosbusch und Tedros Teclebrhan führen in diesem Jahr durch den Abend.



Die beiden werden am 3. Mai die Preisverleihung moderieren, wie die Deutsche Filmakademie am Mittwoch mitteilte. Nosbusch spielte zuletzt in der Thrillerserie "Bad Banks" mit, in der zweiten Staffel soll auch Teclebrhan mitmachen.