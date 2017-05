Öffentlich-Rechtliche als Antwort auf Google?

Auf dem Symposium der Historischen Kommission der ARD wurde einmal mehr die Bedeutung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks hervorgehoben. Für die Zukunft sei es wichtig, auch online präsent zu sein.



Die Digitalisierung ist nicht nur für die Wirtschaft sondern auch die Rundfunkanstalten eine große Herausforderung. Dieser will sich auch die ARD stellen, wie die Vorsitzende Karola Wille auf dem Symposium der Historischen Kommission der ARD betonte. Die Anstalten bräuchten "auch im Netz eigene, publizistisch starke Plattformen, die vernetzen und Partizipation und eine lebendige Öffentlichkeit ermöglichen."