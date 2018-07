Österreich: T-Mobile übernimmt UPC

Der Übernahme von UPC Austria durch den österreichischen Ableger von T-Mobile steht nichts mehr im Wege. Die EU-Kommission hat am Montag grünes Licht gegeben.



"Heute ist ein ganz besonders guter Tag", resümiert CEO Andreas Bierwirth am Montag die Entscheidung der EU-Kommission, den Kauf von UPC Austria durch T-Mobile Austria durchzuwinken. UPC ist einer der größten Kabelnetzanbieter Österreichs und erreicht als solcher rund 90 Prozent der Haushalte. "Mit der Kraft des ultraschnellen Glasfasernetzwerkes von UPC und unserem LTE-Netzwerk entsteht ein völlig neuer Motor für die digitale Qualität der Infrastruktur in Österreich", so Bierwirth in einer Videobotschaft.