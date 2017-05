ORF zeigt "Terminator: Genisys" in deutscher Free-TV-Premiere

Arnie und der ORF - das passt gut zueinander. Der öffentlich-rechtliche Sender aus Österreich zeigt Arnies Terminator-Comeback.



He's back! ORF eins zeigt "Terminator: Genisys" am 28. Mai um 20.15 Uhr. Der öffentlich-rechtliche Sender aus Österreich hatte sich das Terminator-Comeback von Arnold Schwarzenegger als Free-TV-Premiere im deutschen Sprachraum gesichert.