Oans, zwoa, oklickt: BR startet GIF-Kanal zum Oktoberfest

Der Bayerische Rundfunk (BR) hat in seinen Archiven gewühlt und nach alten Oktoberfestmaterial gesucht. Entstanden ist darauf ein GIF-Kanal passend zur Wiesn.



Zum Thema Oktoberfest gab es bisher noch ziemlich wenig GIFs. Ändern wollte das offensichtlich der Bayerische Rundfunk (BR), der nun gleich einen ganzen Kanal auf der Plattform "Giphy" zur Verfügung stellt. GIFs sind kurze animierte Clips, die sich in Endlosschleife und ohne Ton in Webseiten einbetten oder sozialen Medien posten lassen.