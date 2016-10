"Office Christmas Party": Eine abgedrehte Weihnachtskömodie

Pünktlich zur Vorweihnachtszeit kommt eine Weihnachtskomödie in die Kinos, die abgedrehter nicht sein könnte: "Office Christmans Party".



Der DJ ruft zum Geschlechtsverkehr auf, das Rentier trinkt aus der Kloschüssel - die Betriebsfeier eskaliert völlig. Die Kinokomödie "Office Christmas Party" zeigt eine Weihnachtsfeier, die völlig aus dem Ruder läuft. Für das Chaos sorgen Jason Bateman, Olivia Munn und Kate McKinnon.