Offizieller Trailer zu "Blade Runner"-Fortsetzung erschienen

Die Fortsetzungswelle hat mit "Blade Runner" auch einen Kultfilm erfasst. Zur Neuauflage der Dystopie, in der auch Harrison Ford wieder zu sehen sein wird, wurde nun der erste Trailer veröffentlicht.



Harrison Ford scheint gefallen daran gefunden zu haben, erfolgreiche Rollen nach jahrzehntelanger Pause wieder zum Leben zu erwecken. Nach Indian Jones und Han Solo in "Star Wars Episode VII" kommt der Schauspieler im Oktober in einem Film auf die deutschen Leinwände, mit dem nicht unbedingt zu rechnen war, auch wenn er gut in die aktuelle Sequel-Welle passt: "Blade Runner 2049", der Fortsetzung eines der Kultfilme der 80er Jahre. Nun gewährt der offizielle Trailer erste Einblicke.