Ohrfeigen-Eklat kostet Ribery Bambi

Nicht nur ihn selbst hat der Skandal um ein Satz Ohrfeigen für einen französischen TV-Reporter am Rande der Bayern-Niederlage in Dortmund einen Bambi gekostet, auch sein kongenialer Flügelzangenpartner hat unter dem Eklat zu leiden.



"Arjen Robben und Franck Ribéry sollten ursprünglich einen Bambi erhalten für ihre außergewöhnlichen Leistungen als eines der kreativsten Spieler-Duos der Bundesliga", teilte Hubert Burda Media am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur mit.