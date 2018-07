Olli Dittrich für die Goldene Rose nominiert

Olli Dittrich ist für den Fernsehpreis-Klassiker Goldene Rose nominiert worden. Das teilte der Veranstalter, die Europäische Rundfunkunion (EBU), am Donnerstag in Berlin mit.



Olli Dittrich wird für seine Darstellung der Schlagersängerin Trixie Dörfel ("Weihnachten mit Trixie Dörfel") für die ARD in der Kategorie Comedy mit drei anderen Konkurrenzprogrammen aus Großbritannien, Schweden und Belgien um die Goldene Rose kämpfen.