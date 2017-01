Online-TV: BBC will iPlayer neu aufstellen

Mit dem iPlayer hat die BBC versucht, die traditionelle Qualität des TV-Programms auch online verfügbar zu machen. Die steigenden Zugriffszahlen bestätigen den britischen Sender in seinem Weg, auf dem nun der nächste Schritt gemacht werden soll.



Auch vor einem traditionsreichen Unternehmen wie der BBC macht die Entwicklung nicht halt. Mit der Einführung des iPlayers wurden die Sendungen der britischen TV-Anstalt auch online nachträglich verfügbar. Nun will Tony Hall die Online-Mediathek neu erfinden, um bis 2020 "die Nummer eins der Online-TV-Services" zu sein, wie der Generaldirektor vor dem Start der nächsten Charter-Periode ankündigte.