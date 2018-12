Oscar-Chancen für Donnersmarck - "Werk ohne Autor" auf Shortlist

Gibt es den zweiten Oscar für Florian Henckel von Donnersmarck? Sein Film "Werk ohne Autor" hat auf dem Weg zur goldenen Statue jedenfalls die nächste Hürde genommen.



Der deutsche Regisseur Florian Henckel von Donnersmarck bleibt mit seinem Film "Werk ohne Autor" im Rennen um den Auslandsoscar. Er schaffte es auf die Shortlist mit neun Kandidaten für den Oscar in der Kategorie bester nicht-englischsprachiger Film, wie die Academy mitteilte. Am 22. Januar werden aus der Shortlist fünf Filme nominiert, unter denen im Februar der Gewinner bestimmt wird.