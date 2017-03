Oscar-Preisträger führt Regie bei neuer ARD-Krimi-Reihe

Oscarpreisträger Jochen Alexander Freydank führt Regie bei mindestens zwei Filmen einer neuen Krimi-Reihe in der ARD.



Die Hauptrolle bei den "Barcelona-Krimis" übernimmt Schauspieler Clemens Schick, wie der Sender am Freitag mitteilte. Seine Figur, Kommissar Xavi Bonet, ermittelt in Barcelona.