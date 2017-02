Oscars 2017: Unbeschwert oder doch politisch?

Kurz bevor die Acadamy Awards zum 89. Mal vergeben werden ist nur eines klar: Am Musical "La La Land" kommt niemand vorbei. Offen bleibt vor der Gala nur: Wird die Show so unbeschwert wie der Favorit? Oder färbt die politische Lage auf die Veranstaltung ab?



Geht es bei der Oscar-Gala leicht beschwingt zu, untermalt von den verspielten "La La Land"-Klängen? Oder wird es die Nacht der Kampfansage an US-Präsident Donald Trump, mit harten politischen Tönen? Beides kann passieren, wenn Hollywood zum 89. Mal sich und seine größten Stars feiert. Nach einer langen Trophäen-Saison und dem Machtwechsel im Weißen Haus sind zwei Dinge so gut wie sicher: Für Trump gibt es Hiebe, für die Musical-Romanze "La La Land" Preise.