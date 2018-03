Oster-Kinderprogramm im ZDF mit neuen Folgen "Biene Maja"

Die Oster-Feiertage stehen an - und bei dem aktuellen Wetter bleibt wohl wenig anderes übrig, als mal den Fernseher einzuschalten. Auch für die kleinen Zuschauer hat das ZDF ein attraktives Programm vorbereitet.



Ab Sonntag werden im ZDF neue Folgen der Animations-Serie "Die Biene Maja" gezeigt. Die moderne CGI-Technik hat zwar nur noch wenig mit der Biene zu tun, die Karel Gott einst besang, das ZDF verspricht allerdings temporeiche neue Folgen. Los geht es um 6.50 Uhr mit der ersten von insgesamt 52 Episoden, die jeweils eine Woche zuvor schon in der Mediathek bereitstehen werden.