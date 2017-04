Over-the-Top-Video verdrängt herkömmliches TV

Was schon seit langem mehr als ein Trend ist, wird dem Fernsehen in den kommenden Jahren den Rang ablaufen, wenn man die Einschätzung von Experten zum Thema Over-the-Top-Video (OTT) betrachtet.



In Stunden gemessen, wird Over-the-Top-Video (OTT) im linearen Live-Streaming dem herkömmlichen Fernsehen in den nächsten fünf Jahren den Rang ablaufen. Zu diesem Schluss kommen die Experten der dritten, jährlich durchgeführten "2017 OTT Video Services Studie", anhand der Teilnehmerantworten. Die rund 500 Teilnehmer stammen dabei alle aus Fachkreisen, die sich mit der Thematik des OTT beschäftigen.