PS4 Spiel knackt in ersten zwei Wochen 2,6 Millionen-Grenze

Das PS4 Spiel "Horizon Zero Dawn" verkaufte sich in den ersten zwei Wochen nach Start gleich 2,6 Millionen Mal, das teilte Sony Interactive Entertainment Deutschland am Donnerstag, den 16. März, mit. Damit führt das Unternehmen sehr erfolgreich eine neue First-Party-Marke auf der PS4 ein.



In dem Action-Rollenspiel "Horizon Zero Dawn" schlüpfen die Spieler in die Rolle von Aloy. Sie ist eine jungen Jägerin auf der Suche nach ihrem Schicksal und den Geheimnissen einer uralten Vergangenheit. Angesiedelt ist das Setting in einer riesigen post-apokalyptischen Welt. Die Menschheit lebt auf dem Niveau von Steinzeitmenschen, während gewaltige Tier-Maschinen-Wesen das Land beherrschen.