PYUR stellt in Sachsen auf Digital um

In Nord- und Südwestsachsen schaltet der Fernseh- und Internetversorger PYUR in zwei Wellen auf die rein digitale Signalverbreitung um: Zunächst in der ersten Oktoberhälfte und dann in einer zweiten Welle im November.



Zu den ersten Städten und Gemeinden gehören dabei Eilenburg, Schkeuditz, Delitzsch, Grimma und Wurzen im Norden und Schwarzenberg im Süden. Weitere Netze, unter anderem in Leipzig im Norden und Plauen, Aue und Zwickau im Süden folgen im November. Meldungen zu diesem Thema

Über die genauen Umschalttage für die einzelnen Fernsehnetze von PYUR informiert das Telekommunikationsunternehmen seine Kunden durch Briefe und in Zusammenarbeit mit den Vermietern durch Aushänge im Hausflur.



Zusätzlich gibt es vielerorts etwa drei Wochen vor dem Umschalttag Laufbandeinblendungen in analog empfangenen TV-Programmen, die weitere Hinweise enthalten.



Auf Grundlage des Sächsischen Landesmediengesetzes soll die Beendigung der analogen Übertragungen bis spätestens Ende 2018 abgeschlossen sein.



Auch die Ära der UKW-Radioübertragung im Kabel endet. Betroffen hiervon sind vorwiegend Stereoanlagen, die direkt an der Kabeldose angeschlossen sind.

