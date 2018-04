"Parfum": Süskind-Stoff zuerst auf ZDFneo, später auf Netflix

"Parfum" – die Serie nach dem Roman von Patrick Süskind "Das Parfüm" – wird zuerst auf ZDFneo zu sehen sein. Netflix hat sich die Rechte für andere Länder und ein zweites Fenster in Deutschland gesichert.



Eine Serie, die sich ZDFneo und Netflix teilen: Nach seiner Fernsehpremiere auf ZDFneo und im ZDF gegen Ende des Jahres wird der Sechsteiler "Parfum" nach dem Bestseller von Patrick Süskind 2019 weltweit beim Streamingdienst Netflix zu sehen sein. Parallel zur TV-Ausstrahlung auf ZDFneo werde die Serie auch in die Mediathek gestellt. Kurz danach übernimmt das ZDF das "Parfüm".