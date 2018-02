"Pastewka" auf Rekordkurs - nächste Staffel schon geordert

Der Neustart im Netz scheint "Pastewka" gelungen zu sein. Bei Amazon Prime Video freut man sich über starke Abrufzahlen der Comedyserie und ordert vorsorglich schon mal eine weitere Staffel.



Ende Januar Amazon Prime ist der Startschuss für die achte Staffel von "Pastewka" gefallen. Die neuen Episoden des Comedy-Formats bescheren dem Streamingdienst Rekordzahlen. Amazon hat auf diesen Erfolg bereits reagiert und die Produktion einer weiteren Staffel angekündigt.